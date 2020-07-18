До Львова приїхав представник Ватикану
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. До Львова з візитом приїхав представник Ватикану, Папський елемозинарій (розподілювач милостині) Кардинал Конрад Краєвський. Метою візиту є освячення храму й території будівництва Дому для самотніх жінок. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
“У Львові з візитом перебуває представник Ватикану, Папський елемозинарій (розподілювач милостині) Кардинал Конрад Краєвський. Він завітав до міста на освячення храму св. Йоана Павла ІІ й території будівництва Дому для самотніх жінок”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що своє гостювання в місті Кардинал розпочав із відвідин Ратуші. Також він зустрівся з міським головою Львова Андрієм Садовим та залишив запис у Книзі почесних гостей міста.
“Аби ми ніколи не закривали собою Бога! З молитвою і благословенням для мешканців прекрасного Львова”, — написав у Книзі почесних гостей Львова Кардинал Конрад Краєвський.
Як повідомляв УНН раніше, на запрошення Митрополита і Архієпископа Львівського РКЦ Мечислава Мокшицького, у Львові з візитом упродовж 17-18 липня перебуватиме представник Ватикану, Папський елемозинарій (розподілювач милостині) Кардинал Конрад Краєвський.