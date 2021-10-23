Помер лауреат премії “Еммі” Пітер Сколарі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На 67-му році помер актор Пітер Сколарі, повідомляє CNN з посиланням на його менеджера Еллен Саніцкі, передає УНН.
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За її словами, актор протягом останніх двох років був хворий на рак.
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Сколарі став популярним завдяки ролям у багатьох фільмах і серіалах, серед яких “Нерозлучні друзі, “Ньюхарт” і “Мерфі Браун”. Також він знявся разом з Томом Хенксом у комедійному шоу “Сумні друзі”.
У 2016 році актор став лауреатом премії “Еммі” за роль Теда Хорвата в серіалі “Дівчата”. Крім того, Сколарі виступав в постановках на Бродвеї.