Умер лауреат премии "Эмми" Питер Сколари
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. На 67-м году скончался актер Питер Сколари, сообщает CNN со ссылкой на его менеджера Эллен Саницки, передает УНН.
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По ее словам, актер в течение последних двух лет был болен раком.
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Сколари стал популярным благодаря ролям во многих фильмах и сериалах, среди которых “Неразлучные друзья, “Ньюхарт” и “Мерфи Браун”. Также он снялся вместе с Томом Хэнксом в комедийном шоу “Печальные друзья”.
В 2016 году актер стал лауреатом премии “Эмми” за роль Теда Хорвата в сериале “Девчата”. Кроме того, Сколари выступал в постановках на Бродвее.