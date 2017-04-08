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Помер космонавт Г.Гречко

Помер космонавт Г.Гречко

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. На 86-му році життя помер радянський льотчик-космонавт Георгій Гречко, передає УНН з посиланням на прес-службу Роскосмоса.

“Сьогодні, 8 квітня 2017 року, на 86-му році життя помер двічі Герой Радянського Союзу, Герой ЧССР, льотчик-космонавт Георгій Михайлович Гречко”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що Георгій Гречко народився 25 травня 1931 року в Ленінграді. У 1966 році вступив в загін космонавтів. Георгій Гречко зробив 3 космічні польоти загальною тривалістю 134 днів 20 годин 32 хвилини 58 секунд і один вихід у відкритий космос на 1 годину 28 хвилин.

З 11 січня по 9 лютого 1975 року разом з Олексієм Губарєвим здійснив політ на космічному кораблі “Союз-17” як бортінженер. 10 грудня 1977 року - 16 березня 1978 року спільно з Юрієм Романенком здійснив політ на космічному кораблі “Союз-26” як бортінженер корабля і орбітальної станції “Салют-6”. 17-26 вересня 1985 року Георгій Гречко як бортінженер спільно з командиром Володимиром Васютіним і космонавтом-дослідником Олександром Волковим здійснив третій космічний політ на космічному кораблі “Союз Т-14” та орбітальній станції “Салют-7”. Цей свій останній космічний політ Георгій Гречко виконав у віці 54 років.

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