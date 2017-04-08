Умер космонавт Г.Гречко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 59299 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106770 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164187 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120525 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119044 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113898 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105167 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107281 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103744 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156184 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умер космонавт Г.Гречко

Умер космонавт Г.Гречко

Киев  •  УНН

 • 21121 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. На 86-м году жизни скончался советский летчик-космонавт Георгий Гречко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

"Сегодня, 8 апреля 2017 года, на 86-м году жизни скончался дважды Герой Советского Союза, Герой ЧССР, летчик-космонавт Георгий Михайлович Гречко", - говорится в сообщении.

Указано, что Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. В 1966 году поступил в отряд космонавтов. Георгий Гречко сделал 3 космические полеты общей продолжительностью 134 дней 20 часов 32 минуты 58 секунд и один выход в открытый космос на 1:00 28 минут.

С 11 января по 9 февраля 1975 года вместе с Алексеем Губаревым совершил полет на космическом корабле "Союз-17" в качестве бортинженера. 10 декабря 1977 года - 16 марта 1978 года совместно с Юрием Романенко совершил полет на космическом корабле "Союз-26" в качестве бортинженера корабля и орбитальной станции "Салют-6". 17-26 сентября 1985 года Георгий Гречко в качестве бортинженера совместно с командиром Владимиром Васютиным и космонавтом-исследователем Александром Волковым совершил третий космический полет на космическом корабле "Союз Т-14" и орбитальной станции "Салют-7". Этот свой последний космический полет Георгий Гречко выполнил в возрасте 54 лет.

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