Умер космонавт Г.Гречко

"Сегодня, 8 апреля 2017 года, на 86-м году жизни скончался дважды Герой Советского Союза, Герой ЧССР, летчик-космонавт Георгий Михайлович Гречко", - говорится в сообщении.

Указано, что Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. В 1966 году поступил в отряд космонавтов. Георгий Гречко сделал 3 космические полеты общей продолжительностью 134 дней 20 часов 32 минуты 58 секунд и один выход в открытый космос на 1:00 28 минут.

С 11 января по 9 февраля 1975 года вместе с Алексеем Губаревым совершил полет на космическом корабле "Союз-17" в качестве бортинженера. 10 декабря 1977 года - 16 марта 1978 года совместно с Юрием Романенко совершил полет на космическом корабле "Союз-26" в качестве бортинженера корабля и орбитальной станции "Салют-6". 17-26 сентября 1985 года Георгий Гречко в качестве бортинженера совместно с командиром Владимиром Васютиным и космонавтом-исследователем Александром Волковым совершил третий космический полет на космическом корабле "Союз Т-14" и орбитальной станции "Салют-7". Этот свой последний космический полет Георгий Гречко выполнил в возрасте 54 лет.