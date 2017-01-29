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Помер колишній клавішник Black Sabbath Джефф Ніколс

Помер колишній клавішник Black Sabbath Джефф Ніколс

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Клавішник британської рок-групи Black Sabbath Джефф Ніколс помер від раку легенів на 69-му році життя. Про це повідомив гітарист групи Тоні Айоммі, передає УНН з посиланнням на ВВС.

“Я надзвичайно засмучений звісткою про смерть одного з моїх найдорожчих і близьких друзів Джеффа Ніколса. Він вже досить давно страждав від раку легенів і поступився в боротьбі з недугою сьогоднього ранку. Ми з Джеффом завжди були дуже близькі, він був справжнім другом і підтримкою в усьому майже 40 років”, — сказав Тоні Айоммі.

Повідомлення про смерть музиканта підтвердила хеві-метал група Quartz, в складі якої Д.Ніколс виступав до того, як його запросили в Black Sabbath.

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