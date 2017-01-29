Умер бывший клавишник Black Sabbath Джефф Николс

"Я очень расстроен известием о смерти одного из моих самых дорогих и близких друзей Джеффа Николса. Он уже достаточно давно страдал от рака легких и уступил в борьбе с недугом сегодня утром. Мы с Джеффом всегда были очень близки, он был настоящим другом и поддержкой во всем почти 40 лет ", - сказал Тони Айомми.

Сообщение о смерти музыканта подтвердила хэви-метал группа Quartz, в составе которой Д.Николс выступал до того, как его пригласили в Black Sabbath.