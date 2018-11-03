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Помер італієць, який став прототипом Супер Маріо

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. На 85-му році життя помер Маріо Сегалі, на честь якого назвали героя популярної комп'ютерної гри Super Mario. Сегалі був успішним бізнесменом італійсько-американського походження, повідомляє УНН з посиланням на BBC Україна.

У 1980-х роках він здав в оренду склад американській філії компанії Nintendo, яка вирішила назвати героя нової відеогри на його честь. Сегалі жартував в інтерв’ю газеті Seattle Times у 1993 році, що “досі чекає на виплати роялті”. Гра “Супер Маріо” спочатку отримала назву “Чоловік, що стрибає” (Jumpman), але потім компанія Nintendo вирішила подарувати герою ім’я.

Як казав пан Сегалі, про те, що героя відеогри назвали на його честь, розповів йому Мінору Аракава, якому доручили організувати американський офіс компанії Nintendo.

Як повідомляв УНН, помер творець мультика “Острів скарбів” Давид Черкаський.

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