Умер итальянец, ставший прототипом Супер Марио

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 21441 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110091 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118153 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156891 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148944 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138689 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129380 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174793 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118176 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141709 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Умер итальянец, ставший прототипом Супер Марио

Умер итальянец, ставший прототипом Супер Марио

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. На 85-м году жизни скончался Марио Сегал, в честь которого назвали героя популярной компьютерной игры Super Mario. Сегал был успешным бизнесменом итальянско-американского происхождения, сообщает УНН со ссылкой на BBC Украина.

В 1980-х годах он сдал в аренду склад американскому филиалу компании Nintendo, которая решила назвать героя новой видеоигры в его честь. Сегал шутил в интервью газете Seattle Times в 1993 году, что “до сих пор ждет выплаты роялти”. Игра “Супер Марио” сначала получила название “Человек, который прыгает” (Jumpman), но затем компания Nintendo решила подарить герою имя.

Как говорил господин Сегал, о том, что героя видеоигры назвали в его честь, рассказал ему Минору Аракава, которому поручили организовать американский офис компании Nintendo.

Как сообщал УНН, умер создатель мультика “Остров сокровищ” Давид Черкасский.

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