Умер итальянец, ставший прототипом Супер Марио
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. На 85-м году жизни скончался Марио Сегал, в честь которого назвали героя популярной компьютерной игры Super Mario. Сегал был успешным бизнесменом итальянско-американского происхождения, сообщает УНН со ссылкой на BBC Украина.
В 1980-х годах он сдал в аренду склад американскому филиалу компании Nintendo, которая решила назвать героя новой видеоигры в его честь. Сегал шутил в интервью газете Seattle Times в 1993 году, что “до сих пор ждет выплаты роялти”. Игра “Супер Марио” сначала получила название “Человек, который прыгает” (Jumpman), но затем компания Nintendo решила подарить герою имя.
Как говорил господин Сегал, о том, что героя видеоигры назвали в его честь, рассказал ему Минору Аракава, которому поручили организовать американский офис компании Nintendo.
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