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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Помер голова Держатомрегулювання С.Божко

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Голова Державної інспекції ядерного регулювання України Сергій Божко відійшов у вічність у понеділок. Про це повідомили УНН у прес-службі відомства.

Помер голова Держатомрегулювання С.Божко

“Колектив Держатомрегулювання з глибоким сумом сповіщає, що в понеділок 6 лютого 2017 року пішов з життя Божко Сергій Георгійович, голова Державної інспекції ядерного регулювання України”, — йдеться у повідомленні.

Сергій Божко з 1993 року працював в органі державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на різних посадах. З 2005 по 2011 роки обіймав посаду заступника голови Державного комітету ядерного регулювання України. Основна сфера відповідальності — державне регулювання безпеки ядерних установок. З 2011 року працював в ДП “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” на посаді директора з ядерної та радіаційної безпеки. Під час роботи в ДП “НАЕК “Енергоатом” займався питаннями поводження з ядерним паливом, аналізом безпеки енергоблоків АЕС України, поводженням з радіоактивними відходами та радіаційним захистом.

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