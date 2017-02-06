Умер председатель Госатомрегулирования С.Божко

"Коллектив Госатомрегулирования с глубоким прискорбием извещает, что в понедельник 6 февраля 2017 года ушел из жизни Божко Сергей Георгиевич, председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины", - говорится в сообщении.

Сергей Божко с 1993 года работал в органе государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности на различных должностях. С 2005 по 2011 годы занимал должность заместителя председателя Государственного комитета ядерного регулирования Украины. Основная сфера ответственности - государственное регулирование безопасности ядерных установок. С 2011 года работал в ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания" Энергоатом "в должности директора по ядерной и радиационной безопасности. Во время работы в ГП "НАЭК" Энергоатом "занимался вопросами обращения с ядерным топливом, анализом безопасности энергоблоков АЭС Украины, обращением с радиоактивными отходами и радиационной защитой.