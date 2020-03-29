Помер ексзаступник голови Київської ОДА: раніше у нього діагностували коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У неділю помер колишній заступник голови Київської ОДА Олег Міщенко, у якого була складна форма цукрового діабету, а також COVID-19. Про це повідомив колишній перший заступник голови Київської ОДА, президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе, передає УНН.
"Сьогодні не стало Міщенка Олега Вікторовича, члена Ради директорів Конфедерації будівельників України. Він цілий тиждень боровся за життя. Але складна форма цукрового діабету і COVID-19 зробили своє. Давайте не недооцінювати цей вірус. Бережіть себе і своїх близьких! Світла пам'ять нашому другові", - написав Парцхаладзе.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в Україні зростає кількість летальних випадків від COVID-19: за станом на 29 березня, померло вже 9 осіб.