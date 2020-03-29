Умер экс-заместитель главы Киевской ОГА: ранее у него диагностировали коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76136 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 89764 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100452 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 99319 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107362 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93747 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103781 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106203 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131204 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130368 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умер экс-заместитель главы Киевской ОГА: ранее у него диагностировали коронавирус

Умер экс-заместитель главы Киевской ОГА: ранее у него диагностировали коронавирус

Киев  •  УНН

 • 28559 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В воскресенье скончался бывший заместитель главы Киевской ОГА Олег Мищенко, у которого была сложная форма сахарного диабета, а также COVID-19. Об этом сообщил бывший первый заместитель главы Киевской ОГА, президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе, передает УНН.

"Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое. Давайте не недооценивать этот вирус. Берегите себя и своих близких! Светлая память нашему другу", - написал Парцхаладзе.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине растет количество летальных случаев от COVID-19: по состоянию на 29 марта, умерло уже 9 человек.

Украинские Национальные Новости

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