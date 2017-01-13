Помер екс-чоловік британської принцеси Маргарет
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Помер фотограф, колишній чоловік британської принцеси Маргарет лорд Сноудонский, повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
Як відзначає ЗМІ, Ентоні Армстронгу-Джонсу було 86 років.
У Camera Press з яким співпрацював лорд Сноудонскій розповіли, що фотограф помер у себе вдома. У Букінгемському палаці заявили, що королеву Єлизавету II поінформували про подію.
Лорд Сноудонский і принцеса Маргарет (молодша сестра Її Величності) зіграли весілля 6 травня 1960 року. Через 16 років вони розлучилися, а оформлення розлучення завершилося в 1978-му.
Фотограф працював, зокрема, з такими відомими артистами, як Лоуренс Олів'є і Марлен Дітріх.