Умер экс-супруг британской принцессы Маргарет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Умер фотограф, бывший супруг британской принцессы Маргарет лорд Сноудонский, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Как отмечает СМИ, Энтони Армстронгу-Джонсу было 86 лет.
В Camera Press с которым сотрудничал лорд Сноудонский рассказали, что фотограф умер у себя дома. В Букингемском дворце заявили, что королеве Елизавете II сообщили о происшествии.
Лорд Сноудонский и принцесса Маргарет (младшая сестра Ее Величества) сыграли свадьбу 6 мая 1960 года. Через 16 лет они расстались, а оформление развода завершилось в 1978 году.
Фотограф работал, в частности, с такими известными артистами, как Лоуренс Оливье и Марлен Дитрих.