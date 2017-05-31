Помер Блаженніший Любомир Гузар
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогодні пішов із життя колишній предстоятель Української греко-католицької церкви (2005-2011 рр.) Любомир Гузар. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко, передає УНН.
“Вічная пам’ять! Не віриться.... Дякуємо Господу за такий Величний приклад Служіння Богу та Людям!”, — написала Г.Гопко.
Довідка: Верховний архієпископ Любомир Гузар (26 лютого 1933, Львів, Польща) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви, кардинал Католицької Церкви; з 28 січня 2001 року Верховний архиєпископ Львівський, з 25 серпня 2005 року по 10 лютого 2011 року Верховний архиєпископ Києво-Галицький — предстоятель Української Греко-Католицької Церкви. Почесний громадянин Тернополя.