Умер Блаженнейший Любомир Гузар

"Вечная память! Не верится .... Спасибо Господу за такой Величественный пример Служения Богу и людям!" - написала Г.Гопко.

Справка: Верховный архиепископ Любомир Гузар (26 февраля 1933, Львов, Польша) - епископ Украинской Греко-Католической Церкви, кардинал католической церкви; с 28 января 2001 Верховный архиепископ Львовский, с 25 августа 2005 по 10 февраля 2011 года Верховный архиепископ Киево-Галицкий - предстоятель Украинской Греко-Католической Церкви. Почетный гражданин Тернополя.