Помер 19-річний українець, який потрапив у ДТП у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Українець, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Польщі та перебував у тяжкому стані, сьогодні помер. Про це кореспонденту УНН повідомили у Посольстві України в Польщі.
"Сьогодні констатували смерть 19-річного українця. Завтра після розтину тіла будуть оформлені всі документи. Плануємо в середу - максимум в четвер вивезти тіла (чотирьох загиблих в ДТП – ред.) до України для поховання", - сказали у посольстві.
Нагадаємо, 12 червня у ДТП у Польщі біля населеного пункту Мєндзижеч загинули троє українців. В результаті в'їзду автомобіля у дерево двоє українців загинули на місці, ще один помер у лікарні під час операції.
Стан 19-річного українця залишався без змін: він перебуває у критичному стані. У понеділок мала зібратися комісія, щоб вирішити, яке лікування застосовувати надалі.