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Умер 19-летний украинец, который попал в ДТП в Польше

Киев • УНН

 • 30397 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Украинец, который попал в дорожно-транспортное происшествие в Польше и находился в тяжелом состоянии, сегодня умер. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Посольстве Украины в Польше.

Умер 19-летний украинец, который попал в ДТП в Польше

"Сегодня констатировали смерть 19-летнего украинца. Завтра после вскрытия тела будут оформлены все документы. Планируем в среду - максимум в четверг вывезти тела (четырех погибших в ДТП - ред.) в Украину для захоронения", - сказали в посольстве.

Напомним, 12 июня в ДТП в Польше около населенного пункта Мендзыжеч погибли трое украинцев. В результате въезда автомобиля в дерево двое украинцев погибли на месте, еще один скончался в больнице во время операции.

Состояние 19-летнего украинца оставалось без изменений: он находится в критическом состоянии. В понедельник должна собраться комиссия, чтобы решить, какое лечение применять в дальнейшем.

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