Умер 19-летний украинец, который попал в ДТП в Польше

"Сегодня констатировали смерть 19-летнего украинца. Завтра после вскрытия тела будут оформлены все документы. Планируем в среду - максимум в четверг вывезти тела (четырех погибших в ДТП - ред.) в Украину для захоронения", - сказали в посольстве.

Напомним, 12 июня в ДТП в Польше около населенного пункта Мендзыжеч погибли трое украинцев. В результате въезда автомобиля в дерево двое украинцев погибли на месте, еще один скончался в больнице во время операции.

Состояние 19-летнего украинца оставалось без изменений: он находится в критическом состоянии. В понедельник должна собраться комиссия, чтобы решить, какое лечение применять в дальнейшем.