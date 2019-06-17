Умер 19-летний украинец, который попал в ДТП в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Украинец, который попал в дорожно-транспортное происшествие в Польше и находился в тяжелом состоянии, сегодня умер. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Посольстве Украины в Польше.
"Сегодня констатировали смерть 19-летнего украинца. Завтра после вскрытия тела будут оформлены все документы. Планируем в среду - максимум в четверг вывезти тела (четырех погибших в ДТП - ред.) в Украину для захоронения", - сказали в посольстве.
Напомним, 12 июня в ДТП в Польше около населенного пункта Мендзыжеч погибли трое украинцев. В результате въезда автомобиля в дерево двое украинцев погибли на месте, еще один скончался в больнице во время операции.
Состояние 19-летнего украинца оставалось без изменений: он находится в критическом состоянии. В понедельник должна собраться комиссия, чтобы решить, какое лечение применять в дальнейшем.