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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Поляки отримають особливий статус в Україні. Рада ухвалила закон

Поляки отримають особливий статус в Україні. Рада ухвалила закон

Київ • УНН

 • 202216 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Верховна Рада підтримала встановлення особливих гарантій для громадян Польщі. "За" - 283, повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

Передбачається надання громадянам Польщі, а також їхнім дружинам/чоловікам і дітям, які прибули до України, можливості легального перебування в Україні до 18 місяців.

Також їм гарантується:

- право на працевлаштування
- господарську діяльність
- навчання в закладах освіти України
- медичне обслуговування - на тих же умовах, що і для громадян України
- окремі соціальні виплати.

"Влада Польщі підтримує Україну, надає нам зброю та необхідне обладнання, а громадяни Польщі у найтяжчий час відчинили свої двері для мільйонів українських жінок та дітей. Це надзвичайна допомога та підтримка, тому важливо показати, що ми теж особливо ставимося до громадян Польщі", - зазначив нардеп.

Раніше

Президент Володимир Зеленський подав до ВР проект закону "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України".

Також повідомляється, що Зеленський підписав указ № 484/2022 про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки "Місто-рятівник".

Українські Національні Новини

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