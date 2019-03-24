Поляк намагався провезти через кордон цигарки, сховавши їх у паливний бак вантажівки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Під час огляду вантажного автомобіля у пункті пропуску "Малий Березний" у Закарпатській області прикордонники виявили у паливному баку понад тисячу пачок сигарет. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Держаної прикордонної служби України.
Так, цієї ночі у пункт пропуску "Малий Березний" на виїзд з України на вантажному автомобілі Fiat прибув 57-річний громадянин Польщі.
"З огляду на те, що транспортний засіб підпадав під відомчі профілі ризиків, прикордонники вирішили оглянути його поглиблено. Під час такої перевірки правоохоронці спільно з митниками виявили у паливному баку вантажівки спеціально облаштований тайник. Щоб отримати доступ до схованки, прикордонникам довелось його демонтувати. В подальшому у сховку було виявлено більше тисячі пачок сигарет різних марок", - йдеться в повідомленні.
Вилучений товар та автівку на польській реєстрації правоохоронці оцінили у понад 100 тисяч гривень.
Нагадаємо, під час огляду мікроавтобуса Mercedes у пункті пропуску "Тиса" прикордонники виявили у паливному баку 430 пачок контрабандних цигарок.