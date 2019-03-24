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Поляк пытался провезти через границу сигареты, спрятав их в топливный бак грузовика

Киев • УНН

 • 9479 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Во время досмотра грузового автомобиля в пункте пропуска "Малый Березный" в Закарпатской области пограничники обнаружили в топливном баке более тысячи пачек сигарет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Поляк пытался провезти через границу сигареты, спрятав их в топливный бак грузовика

Так, ночью в пункт пропуска "Малый Березный" на выезд из Украины на грузовом автомобиле Fiat прибыл 57-летний гражданин Польши.

"Учитывая то, что транспортное средство подпадало под ведомственные профили рисков, пограничники решили осмотреть его углубленно. При такой проверке правоохранители совместно с таможенниками обнаружили в топливном баке грузовика специально оборудованный тайник. Чтобы получить доступ к тайнику, пограничникам пришлось его демонтировать. В дальнейшем в тайнике было обнаружено более тысячи пачек сигарет различных марок", - говорится в сообщении.

Изъятый товар и автомобиль на польской регистрации правоохранители оценили в более 100 тысяч гривен.

Напомним, во время осмотра микроавтобуса Mercedes в пункте пропуска "Тиса" пограничники обнаружили в топливном баке 430 пачек контрабандных сигарет.

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