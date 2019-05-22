Полторак: з Росією переговори вести можна, але обережно

КИЇВ. 22 травня. УНН. Україна повинна вести переговори з Росією, проте потрібно бути дуже обережним, тому що Кремль може не виконати своїх обіцянок. Про це заявив чинний міністр оборони України Степан Полторак в інтерв'ю для “Настоящего Времени" 21 травня, передає УНН.