Полторак: з Росією переговори вести можна, але обережно
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Україна повинна вести переговори з Росією, проте потрібно бути дуже обережним, тому що Кремль може не виконати своїх обіцянок. Про це заявив чинний міністр оборони України Степан Полторак в інтерв'ю для “Настоящего Времени" 21 травня, передає УНН.
"З Росією переговори вести потрібно. Єдине - потрібно бути дуже обережними, тому що я, чесно кажучи, не багато знаю прикладів в історії, коли Росія домовилася і потім стримала б слово. Особливо, коли вона домовляється з країною, яка має менший потенціал, меншу армію, менше можливостей і меншу територію", - сказав міністр, коментуючи слова Зеленського про переговори з Росією.
За його словами, більш-менш Росія дотримується домовленостей тоді, коли вони розмовляють зі Сполученими Штатами.
Нагадаємо, новопризначений глава Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан напередодні заявив, що остаточне рішення в переговорному процесі з Росією щодо Донбасу може бути винесено на референдум для прийняття більшістю суспільства.