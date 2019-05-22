Полторак: с Россией переговоры вести можно, но осторожно

“С Россией переговоры вести нужно. Единственное — нужно быть очень осторожными, потому что я, честно говоря, не много знаю примеров в истории, когда Россия договорилась и потом сдержала бы слово. Особенно, когда она договаривается со страной, которая имеет меньший потенциал, меньшую армию, меньше возможностей и меньшую территорию”, — сказал министр, комментируя слова Зеленского о переговорах с Россией.

По его словам, более или менее Россия придерживается договоренностей тогда, когда они разговаривают с Соединенными Штатами.

Напомним, новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан накануне заявил, что окончательное решение в переговорном процессе с Россией по Донбассу может быть вынесено на референдум для принятия большинством общества.