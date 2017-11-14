Полторак візьме участь у Міжнародній конференції ООН з питань миротворчості

"Сьогодні розпочав свій робочий візит до Канади для участі у Міжнародній конференції ООН з питань миротворчості," - написав міністр.

Зокрема, у заході беруть участь 40 міністрів оборони та делегації із 89-ти різних країн світу.

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"В рамках заходу відбудуться двосторонні зустрічі з Міністром оборони та Міністром закордонних справ Канади, Міністрами оборони Литви, Естонії, Королівства Швеція, Королівства Норвегія, Королівства Нідерландів, Японії та інших країн світу," - додав Полторак.