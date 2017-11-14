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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 26381 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 55448 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 59612 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 52863 просмотра

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11:14 • 94855 просмотра

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Полторак примет участие в Международной конференции ООН по вопросам миротворчества

Полторак примет участие в Международной конференции ООН по вопросам миротворчества

Киев  •  УНН

 • 9830 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак сегодня начал свой рабочий визит в Канаду для участия в Международной конференции ООН по вопросам миротворчества. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

"Сегодня начал свой рабочий визит в Канаду для участия в Международной конференции ООН по вопросам миротворчества", - написал министр.

В частности, в мероприятии принимают участие 40 министров обороны и делегации из 89-ти разных стран мира.

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"В рамках мероприятия состоятся двусторонние встречи с Министром обороны и Министром иностранных дел Канады, министрами обороны Литвы, Эстонии, Королевства Швеция, Королевства Норвегия, Королевства Нидерландов, Японии и других стран мира", - добавил Полторак.

Украинские Национальные Новости

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