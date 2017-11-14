Полторак примет участие в Международной конференции ООН по вопросам миротворчества
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак сегодня начал свой рабочий визит в Канаду для участия в Международной конференции ООН по вопросам миротворчества. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.
"Сегодня начал свой рабочий визит в Канаду для участия в Международной конференции ООН по вопросам миротворчества", - написал министр.
В частности, в мероприятии принимают участие 40 министров обороны и делегации из 89-ти разных стран мира.
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"В рамках мероприятия состоятся двусторонние встречи с Министром обороны и Министром иностранных дел Канады, министрами обороны Литвы, Эстонии, Королевства Швеция, Королевства Норвегия, Королевства Нидерландов, Японии и других стран мира", - добавил Полторак.