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Полторак висловився щодо участі РФ у миротворчій місії на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Участь у миротворчій місії на Донбасі самої Російської Федерації є неприйнятною, прикладів у світовій історії, щоб окупант був одночасно окупантом і миротворцем, не пригадати. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

"Президент України постійно шукав різні шляхи припинення війни, в тому числі і як це питання вирішити й мирним шляхом. І одна з пропозицій - введення миротворчої місії. Порядок забезпечення миру на Донбасі миротворчими підрозділами має відповідати всім вимогам міжнародних норм і законів", - зазначив С.Полторак.

Міністр оборони зазначив, що для того, щоб конфлікт не став замороженим, а миротворчі сили сприяли мирному вирішенню цієї проблеми, потрібно виконати декілька умов.

"Миротворча операція повинна проводитися не тільки на території зіткнення, а й на всій окупованій території. Якщо вона буде проводитися виключно на лінії зіткнення, то виникнуть додаткові загрози для самої місії. Потрібно діяти на всій території, в тому числі на ділянці кордону між Росією та Україною, яка тимчасово не контролюється українською владою", – підкреслив С.Полторак.

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Іншою умовою проведення місії, на думку очільника оборонного відомства, є виведення з окупованої території Росією не тільки сформованих нею терористичних угруповань, але й її регулярних військ, а також є неприйнятною участь в місії самої Російської Федерації.

"Я не знаю таких прикладів у світовій історії, щоб окупант був одночасно окупантом і миротворцем. Росія дуже чітко маніпулює ситуацією, спочатку створюючи проблему, а потім виступаючи в ролі миротворця", – наголосив міністр оборони.

С.Полторак ще раз підкреслив, що введення миротворчих сил сприятиме вирішенню цього конфлікту мирним шляхом, але водночас висловив переконання в тому, що паралельно потрібно дуже плідно працювати над реформуванням і створенням потужних Збройних сил України, які б не допустили захоплення території, готові були б до захисту та відновлення територіальної цілісності України.

Нагадаємо, С.Полторак заявив, що РФ шукає шляхи для перетворення конфлікту на Донбасі на заморожений.

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