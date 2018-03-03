Полторак висловився щодо участі РФ у миротворчій місії на Донбасі

КИЇВ. 3 березня. УНН. Участь у миротворчій місії на Донбасі самої Російської Федерації є неприйнятною, прикладів у світовій історії, щоб окупант був одночасно окупантом і миротворцем, не пригадати. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.