Полторак высказался относительно участия РФ в миротворческой миссии на Донбассе

"Президент Украины постоянно искал различные пути прекращения войны, в том числе и как этот вопрос решить и мирным путем. И одно из предложений - введение миротворческой миссии. Порядок обеспечения мира на Донбассе миротворческими подразделениями должен соответствовать всем требованиям международных норм и законов", - отметил С.Полторак.

Министр обороны добавил, что для того, чтобы конфликт не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.

"Миротворческая операция должна проводиться не только на территории столкновения, но и на всей оккупированной территории. Если она будет проводиться исключительно на линии соприкосновения, то возникнут дополнительные угрозы для самой миссии. Нужно действовать на всей территории, в том числе на участке границы между Россией и Украиной, которая временно не контролируется украинскими властями", - подчеркнул С.Полторак.

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Другим условием проведения миссии, по мнению главы оборонного ведомства, является выведение из оккупированной территории Россией не только сформированных ею террористических группировок, но и ее регулярных войск, а также неприемлемым является участие в миссии самой Российской Федерации.

"Я не знаю таких примеров в мировой истории, чтобы оккупант был одновременно оккупантом и миротворцем. Россия очень четко манипулирует ситуацией, сначала создавая проблему, а затем выступая в роли миротворца", - подчеркнул министр обороны.

С.Полторак еще раз подчеркнул, что введение миротворческих сил будет способствовать решению этого конфликта мирным путем, но в то же время выразил убеждение в том, что параллельно нужно очень плодотворно работать над реформированием и созданием мощных Вооруженных сил Украины, которые бы не допустили захвата территории, готовы были бы к защите и восстановлению территориальной целостности Украины.

Напомним, С.Полторак заявил, что РФ ищет пути для превращения конфликта на Донбассе на замороженный.