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Полтавщина лідирує за темпами поширення АЧС

Полтавщина лідирує за темпами поширення АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На Полтавщині стрімко поширюється африканська чума свиней. З початку року там зафіксовано 44 випадки захворювання — найбільше в Україні. Причому в області АЧС уражаються й домашні тварини, передає УНН з посиланням на “Урядовий кур’єр”.

За словами заступника голови Полтавської облдержадміністрації Романа Товстого, основною причиною поширення африканської чуми в регіоні є недотримання вимог біобезпеки. Деякі господарства не мають якісної огорожі, ще у частини вона простягається не на всю територію. Це і дає змогу бродячим тваринам контактувати з домашньою живністю.

Крім того, спалахам захворювання сприяють й непристосовані ветсанпропускники та відсутність змінного одягу у персоналу, що працює з тваринами.

В районах області, де виявлені спалахи АЧС, знищили вже майже 478 тонн туш. А це — 86 мільйонів гривень непрямих збитків.

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Представники управління Держпродспоживслужби також стверджують, що відповідальність за збереження поголів’я свиней лежить тільки на керівниках господарств. Тим із них, які ігнорують вимоги утримання тварин, заборонять займатися свинарством.

Зазначається, що подібна практика в області вже мала місце. Зокрема в травні цього року власнику ПСП “Святослав”, що у Котелевському районі, заборонили розводити свиней.

Щоб уникнути випадків АЧС та подальших проблем з цим пов’язаних, працівники профільного управління проведуть епізоотичні обстеження по всіх районах.

Як писав УНН, днями контролери зафіксували нові спалахи АЧС на території Херсонської області.

Також нагадаємо, що з початку року в Україні трапилося вже більш як 120 випадків хвороби.

За даними асоціації свинарів, у 2017 році через АЧС українська свинарська галузь зазнала збитків у розмірі 12 млн дол.

Тим часом Мінагрополітики майже рік ігнорує проблему з АЧС і не приймає відповідну програму по боротьбі з вірусом.

За словами експертів, прийняття програми боротьби з АЧС на офіційному рівні не тільки стало б дієвим інструментом в боротьбі з чумою, а й продемонструвало б міжнародним партнерам, що Україна працює над подоланням проблеми.

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