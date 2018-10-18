Полтавщина лидирует по темпам распространения АЧС

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Полтавской области стремительно распространяется африканская чума свиней. С начала года там зафиксировано 44 случая заболевания - больше всего в Украине. Причем в области АЧС поражает и домашних животных, передает УНН со ссылкой на "Урядовый курьер".