Полтавщина лидирует по темпам распространения АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Полтавской области стремительно распространяется африканская чума свиней. С начала года там зафиксировано 44 случая заболевания - больше всего в Украине. Причем в области АЧС поражает и домашних животных, передает УНН со ссылкой на "Урядовый курьер".
По словам заместителя председателя Полтавской облгосадминистрации Романа Толстого, основной причиной распространения африканской чумы в регионе является несоблюдение требований биобезопасности. Некоторые хозяйства не имеют качественного ограждения, еще в части она простирается не на всю территорию. Это и позволяет бродячим животным контактировать с домашней живностью.
Кроме того, вспышкам заболеваний способствуют и неприспособленные ветсанпропускники и отсутствие сменной одежды у персонала, работающего с животными.
В районах области, где обнаружены вспышки АЧС, уничтожили уже почти 478 тонн туш. А это - 86 млн гривен косвенных убытков.
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Представители управления Госпродпотребслужбы также утверждают, что ответственность за сохранение поголовья свиней лежит только на руководителях хозяйств. Тем из них, кто игнорирует требования содержания животных, запретят заниматься свиноводством.
Отмечается, что подобная практика в области уже имела место. В частности, в мае этого года владельцу ПСП "Святослав", что в Котелевском районе, запретили разводить свиней.
Чтобы избежать случаев АЧС и дальнейших проблем с этим связанных, работники профильного управления проведут эпизоотическое обследование по всем районам.
Как писал УНН, на днях контроллеры зафиксировали новые вспышки АЧС на территории Херсонской области.
Также напомним, что с начала года в Украине произошло уже более 120 случаев болезни.
По данным ассоциации свиноводов, в 2017 году из-за АЧС украинская свиноводческая отрасль понесла убытки в размере 12 млн долл.
Между тем Минагрополитики почти год игнорирует проблему с АЧС и не принимает соответствующую программу по борьбе с вирусом.
По словам экспертов, принятие программы борьбы с АЧС на официальном уровне не только стало бы действенным инструментом в борьбе с чумой, но и продемонстрировало бы международным партнерам, что Украина работает над преодолением проблемы.