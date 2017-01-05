Полтава та Черкаси увійшли до ТОП-10 міст із найбільшою кількістю вакансій

Серед населених пунктів, де пропонують найбільше вакансій, традиційно перше місце посідає Київ — третина всіх пропозицій (майже 27 тисяч). На другому місці Дніпро (майже 7 тисяч), а на третьому — Харків (понад 5 тисяч). Далі — Одеса (близько 5 тисяч) і Львів (більше 4 тисяч). За ними Запоріжжя, Миколаїв, Вінниця, Черкаси. Замикає десятку Полтава.

Нагадаємо, Служба зайнятості Черкащини працевлаштувала майже 33 тисячі громадян.