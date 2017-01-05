Полтава и Черкассы вошли в ТОП-10 городов с наибольшим количеством вакансий
Киев • УНН
ПОЛТАВА-ЧЕРКАССЫ. 5 января. УНН. Полтава и Черкассы вошли в десятку населенных пунктов Украины, где предлагают больше всего вакансий. Об этом сообщает УНН-Центр со ссылкой на "Урядовый курьер".
Среди населенных пунктов, где предлагают больше всего вакансий, традиционно первое место занимает Киев - треть всех предложений (почти 27 тыс.). На втором месте Днепр (почти 7 тыс.), а на третьем - Харьков (более 5иыс.). Далее - Одесса (около 5тыс) и Львов (более 4 тысяч). За ними Запорожье, Николаев, Винница, Черкассы. Замыкает десятку Полтава.
Напомним, Служба занятости Черкасской области трудоустроила почти 33 тыс. граждан .