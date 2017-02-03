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Польсько-український спектакль “Дуб” про героя Небесної сотні показали у Кропивницькому

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні у Кропивницькому відбулась демонстрація двомовного польсько-українського спектакля “Дуб”, у якому розповідається про героя Небесної сотні з Кіровоградщини Віктора Чміленка, передає кореспондент УНН.

Польсько-український спектакль “Дуб” про героя Небесної сотні показали у Кропивницькому

Захід відбувся у Кіровоградському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім.М.Л.Кропивницького.

Показ вистави здійснюється в рамках міжнародної співпраці польського міста Бидгощ з українськими Черкасами, а вистава в Кропивницькому — за підтримки управління культури Кіровоградської облдержадміністрації.

У спектаклі піднімається проблема історичної пам’яті, яка має бути платформою побудови добросусідських відносин між українцями та поляками. Грають у виставі молоді люди з міст Бидгощ і Черкаси.

“Ми хотіли знайти спільні моменти в історії Польщі і України в боротьбі за незалежність. Є те, що пов’язує місто Бидгощ і Кропивницький, і те, що ми показуємо спектакль тут — це велика справа. Тому що ми розповідаємо історію Віктора Чміленка, доньки якого навчалися у нашому регіоні. Коли я переглядав біографію героя Небесної сотні, то побачив світлини пана Віктора, коли той був у Бидгоші і зацікавився його особою. Бачив надзвичайний момент його смерті, коли він рятував свого побратима. У нас була ще така ситуація в місті, коли ми посадили Дуб Вільної України і люди, яким це не сподобалося, вони згадували про історію 40-х років, і хтось той дуб знищив. Ми хотіли шукати спільні моменти між нашими країнами і показати, чому ми посадили цей дуб в Польщі, ми посадили його на честь таких людей, як Віктор Чміленко, як герої Небесної сотні. Зараз ситуація в Польщі стабільна, але в нас теж були складні часи, тому поляки і українці не можуть зосереджуватись на поганій історії, адже Майдан, виникнення солідарності і є спільним моментом між нами”, — розповів автор ідеї і координатор польсько-українських молодіжних, театральних проектів, член Клубу друзів України міста Бидгощ Рафал Марцінковський.

Реалізував проект режисер з театру “Небо і Пекло” Анджей Струж, який поєднав на одній сцені акторську гру, демонстрацію відеозйомки трагічних подій на Майдані, показ фотографій Віктора Чміленка, останні з яких, до речі, були зроблені в Польщі.

Зворушили публіку використання в постановці композиції “Пливе кача” та пісні “Ще не вмерла Україна” польською мовою.

На захід у Кропивницькому здебільшого завітала молодь, крім того, у залі були присутні друзі загиблого Майданівця та його дружина Людмила.

Днями театрали зіграли спектакль у Черкасах. Незабаром виставу планують показати у Києві в Театрі на Липках та у Кременчуці.

Нагадаємо, люди з особливими потребами у Запоріжжі презентували спектакль.

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