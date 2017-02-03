Польско-украинский спектакль "Дуб" о герое Небесной сотни показали в Кропивницком

Мероприятие состоялось в Кировоградском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре им.М.Л.Кропивницкого.

Показ спектакля осуществляется в рамках международного сотрудничества польского города Быдгощ с украинскими Черкассами, а представление в Кропивницком - при поддержке управления культуры Кировоградской облгосадминистрации.

В спектакле поднимается проблема исторической памяти, которая должна быть платформой построения добрососедских отношений между украинцами и поляками. Играют в спектакле молодые люди из городов Быдгощ и Черкассы.

"Мы хотели найти общие моменты в истории Польши и Украины в борьбе за независимость. Есть то, что связывает город Быдгощ и Кропивницкий, и то, что мы показываем спектакль здесь - это большое дело. Потому что мы рассказываем историю Виктора Чмиленко, дочери которого учились в нашем регионе. Когда я просматривал биографию героя Небесной сотни, то увидел фотографии господина Виктора, когда тот был в Быдгоще и заинтересовался его лицом. Видел чрезвычайный момент его смерти, когда он спасал своего собрата. У нас была еще такая ситуация в городе, когда мы посадили Дуб Свободной Украины и люди, которым это не понравилось, они вспоминали об истории 40-х годов, и кто-то дуб уничтожил. Мы хотели искать общие моменты между нашими странами и показать, почему мы посадили этот дуб в Польше, мы посадили его в честь таких людей, как Виктор Чмиленко, как герои Небесной сотни. Сейчас ситуация в Польше стабильная, но у нас тоже были сложные времена, поэтому поляки и украинцы не могут сосредоточиться на плохой истории, ведь Майдан, возникновение солидарности и является общим моментом между нами", - рассказал автор идеи и координатор польско-украинских молодежных театральных проектов, член Клуба друзей Украины города Быдгощ Рафал Марцинковский.

Реализовал проект режиссер из театра "Небо и ад" Анджей Струж, который соединил на одной сцене актерскую игру, демонстрацию видеосъемки трагических событий на Майдане, показ фотографий Виктора Чмиленко, последние из которых, кстати, были сделаны в Польше.

Тронули публику использование в постановке композиции "Лыне кача" и песни "Ще не вмерла Украина" на польском языке.

На мероприятие в Кропивницком в основном пришла молодежь, кроме того, в зале присутствовали друзья погибшего майдановцев и его жена Людмила.

На днях театралы сыграли спектакль в Черкассах. Вскоре спектакль планируют показать в Киеве в Театре на Липках и в Кременчуге.

Напомним, люди с особыми потребностями в Запорожье презентовали спектакль.