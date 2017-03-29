Польський уряд вимагає від України з’ясування подробиць теракту в Луцьку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Віце-прем'єр Польщі Ярослав Говін висловив занепокоєння з приводу вибуху в консульстві Польщі у Луцьку (Україна) і заявив, що польський уряд очікує від української сторони негайного з'ясування обставин ситуації і покарання винних. Про це повідомляє Радіо Польща, передає УНН.
Як зазначається, на думку віце-прем’єра, напад на консульство Польщі може бути провокацією, спрямованою на погіршення польсько-українських відносин.
“Є люди, яким не до смаку хороші відносини між владою Польщі та України”, — сказав він.
За його словами, польський уряд очікує від української сторони негайного з’ясування обставин ситуації і покарання винних.
Нагадаємо, сьогодні, 29 березня, прокуратура Польщі розпочала розслідування у зв’язку з нападом на польське генеральне консульство у Луцьку.
Речниця національної прокуратури Польщі Ева Дялік повідомила, що “воно стосується умисних дій, що загрожують життю або здоров’ю багатьох осіб”.
Як зазначає Радіо Польща, йдеться про статтю 163 Кримінального кодексу Польщі, яка передбачає покарання за такого роду злочин у вигляді позбавлення волі на строк від 1 до 10 років.