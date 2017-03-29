Польское правительство требует от Украины выяснения подробностей теракта в Луцке

Как отмечается, по мнению вице-премьера, нападение на консульство Польши может быть провокацией, направленной на ухудшение польско-украинских отношений.

"Есть люди, которым не по вкусу хорошие отношения между властью Польши и Украины", - сказал он.

По его словам, польское правительство ожидает от украинской стороны немедленного выяснения обстоятельств ситуации и наказания виновных.

Напомним, сегодня, 29 марта, прокуратура Польши начала расследование в связи с нападением на польское генеральное консульство в Луцке.

Представитель национальной прокуратуры Польши Ева Дялык сообщила, что "оно касается умышленных действий, угрожающих жизни или здоровью многих лиц".

Как отмечает Радио Польша, речь идет о статье 163 Уголовного кодекса Польши, которая предусматривает наказание за такого рода преступление в виде лишения свободы на срок от 1 до 10 лет.