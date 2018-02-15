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Польський працедавець оплатить лікування українки, яку він залишив "вмирати" на лавці

Польський працедавець оплатить лікування українки, яку він залишив "вмирати" на лавці

Київ • УНН

 • 14089 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Польський роботодавець, який залишив громадянку України "вмирати" на лавці на автобусній зупинці, взяв на себе зобов’язання оплатити лікування і реабілітацію жінки. Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС на сторінці у Facebook, передає УНН.

Повідомляється, що 14 лютого у посольстві України у Польщі відбулася зустріч керівника консульського відділу посольства Світлани Криси із заступником старости повіту Шрода Вєлькопольська, секретарем повіту і працедавцем громадянки України у зв'язку з інцидентом щодо ненадання їй необхідної медичної допомоги.

Під час зустрічі представники місцевих органів самоврядування заявили про готовність оплатити лікування громадянки України в медичній установі міста Познань.

"Працедавець надав письмове зобов'язання оплатити повний курс лікування, а також реабілітацію потерпілої на території Польщі. Водночас, розмір можливого щомісячного відшкодування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності українки буде визначено в судовому порядку", - йдеться в повідомленні.

У департаменті МЗС зазначили, що ця справа перебуває на контролі керівника консульського відділу посольства України в Польщі та Департаменту консульської служби.

Як повідомляв УНН, 14 лютого керівник однієї з престижних польських фірм не став викликати працівниці з України швидку допомогу, коли в неї стався інсульт, замість цього чоловік викликав поліцію.


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