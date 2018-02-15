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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67514 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 83129 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85786 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108750 просмотра

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Польский работодатель оплатит лечение украинки, которую он оставил "умирать" на скамейке

Польский работодатель оплатит лечение украинки, которую он оставил "умирать" на скамейке

Киев  •  УНН

 • 14086 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Польский работодатель, который оставил гражданку Украины "умирать" на скамейке на автобусной остановке, взял на себя обязательства оплатить лечение и реабилитацию женщины. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД на странице в Facebook, передает УНН.

Сообщается, что 14 февраля в посольстве Украины в Польше состоялась встреча руководителя консульского отдела посольства Светланы Крысы с заместителем старосты уезда Шрода Велькопольского, секретарем уезда и работодателем гражданки Украины в связи с инцидентом относительно непредоставления ей необходимой медицинской помощи.

Во время встречи представители местных органов самоуправления заявили о готовности оплатить лечение гражданки Украины в медицинском учреждении города Познань.

"Работодатель предоставил письменное обязательство оплатить полный курс лечения, а также реабилитацию потерпевшей на территории Польши. В то же время, размер возможного ежемесячного возмещения в связи с временной потерей трудоспособности украинки будет определен в судебном порядке", - говорится в сообщении.

В департаменте МИД отметили, что это дело находится на контроле руководителя консульского отдела посольства Украины в Польше и Департамента консульской службы.

Как сообщал УНН, 14 февраля руководитель одной из престижных польских фирм не стал вызывать работнице из Украины скорую помощь, когда у нее случился инсульт, вместо этого мужчина вызвал полицию.


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