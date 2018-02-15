Польский работодатель оплатит лечение украинки, которую он оставил "умирать" на скамейке
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Польский работодатель, который оставил гражданку Украины "умирать" на скамейке на автобусной остановке, взял на себя обязательства оплатить лечение и реабилитацию женщины. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД на странице в Facebook, передает УНН.
Сообщается, что 14 февраля в посольстве Украины в Польше состоялась встреча руководителя консульского отдела посольства Светланы Крысы с заместителем старосты уезда Шрода Велькопольского, секретарем уезда и работодателем гражданки Украины в связи с инцидентом относительно непредоставления ей необходимой медицинской помощи.
Во время встречи представители местных органов самоуправления заявили о готовности оплатить лечение гражданки Украины в медицинском учреждении города Познань.
"Работодатель предоставил письменное обязательство оплатить полный курс лечения, а также реабилитацию потерпевшей на территории Польши. В то же время, размер возможного ежемесячного возмещения в связи с временной потерей трудоспособности украинки будет определен в судебном порядке", - говорится в сообщении.
В департаменте МИД отметили, что это дело находится на контроле руководителя консульского отдела посольства Украины в Польше и Департамента консульской службы.
Как сообщал УНН, 14 февраля руководитель одной из престижных польских фирм не стал вызывать работнице из Украины скорую помощь, когда у нее случился инсульт, вместо этого мужчина вызвал полицию.