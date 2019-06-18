Польський політик назвав Україну найбільшою загрозою для Варшави
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Засновник нової польської партії "Правда" Міхал Колодзєйчак Україну вважає найбільшою загрозою для Польщі. Про це повідомляє "Польске радіо" з посиланням на Gazeta Polska Codziennie, передає УНН.
На думку Колодзєйчака треба зробити все, щоб зупинити наплив працівників з України. Їх мали б замінити поляки, які повертатимуться із Західної Європи. В іншому випадку, за його словами, в польських містах постануть райони українців і "за мить ми собі не порадимо".
Повідомляється, що Колодзєйчак також вважає за необхідне відновити діалог з Росією і виступає проти присутності в Польщі військ США. Як він сказав, "не може бути так, що ми стаємо на коліна перед Україною, а до Росії не озиваємося". Згідно повідомлення, лідер новоствореної партії вже в перших інтерв’ю заявив, що не заплатив би за присутність американських солдатів у Польщі. Військові сили США він назвав "окупаційними".
Як зазначається, досі Колодзєйчак прославився протестами фермерів, а тепер хоче штурмом пройти до Сейму.
Нагадаємо, Варшава і Вашингтон домовилися про розширення військової присутності США в Польщі.