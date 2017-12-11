Польський автобус на Львівщині, ймовірно, обстріляли з гранатомету
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Автобус, що перевозив польських туристів та був пошкоджений на території поблизу готелю, ймовірно, на Львівщині був обстріляний з гранатомету. Про це УНН повідомили у поліції.
"Сталося це у селі Сокільники. Водій та всі туристи перебували у готелі. Автобус був припаркований на майданчику поряд з готелем. Припускаємо, що діяла одна особа, яка близько 23:30 здійснила постріл з гранатомету в бік автобуса", - розповіли у поліції.
Нагадаємо, подія сталася у ніч на 10 грудня. Повідомлялося, що вибуховим пристроєм було пошкоджено зовнішню обшивку автобуса, що перевозив польських туристів.
За даними консульства Польщі у Львові, в автобусі їхали 23 польських туристи. Ніхто не постраждав. Вжиті заходи із повернення туристів додому.
Як повідомляв УНН, МЗС Польщі заявило увечері 10 грудня, що підрив польського автобуса у Львівській області – це "чергова антипольська акція на території України".