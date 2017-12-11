Польский автобус во Львовской области, вероятно, обстреляли из гранатомета
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Автобус, который перевозил польских туристов и был поврежден на территории вблизи отеля во Львовской области, вероятно, был обстрелян из гранатомета. Об этом сообщили УНН в полиции.
"Произошло это в селе Сокольники. Водитель и все туристы находились в гостинице. Автобус был припаркован на площадке рядом с отелем. Предполагаем, что действовало одно лицо, около 23:30 осуществила выстрел из гранатомета в сторону автобуса", - рассказали в полиции.
Напомним, происшествие произошло в ночь на 10 декабря. Сообщалось, что взрывное устройство было повреждено внешнюю обшивку автобуса, перевозившего польских туристов.
По данным консульства Польши во Львове, в автобусе ехали 23 польских туристов. Никто не пострадал. Принятые меры по возврату туристов домой.
Как сообщал УНН, МИД Польши заявил вечером 10 декабря, что подрыв польского автобуса во Львовской области - это "очередная антипольская акция на территории Украины".