Польські військові опублікували фото мігрантів в білоруській формі на кордоні: кажуть, Мінськ готує нові провокації

Цитата

"Лукашенко цинічно використовує мігрантів для дестабілізації Польщі, Литви і Латвії. Остання інформація від прикордонників вказує на те, що білоруси здають форму мігрантам в Уснарзе. Цілком імовірні нові провокації", - попередив Жарін.

Деталі

Жарін додав до свого посту твіт Прикордонної служби Польщі.

Łukaszenka wykorzystuje cynicznie migrantów do destabilizowania Polski, Litwy i Łotwy.



Ost. informacje @Straz_Graniczna wskazują, że Białorusini przekazują migrantom w Usnarzu mundury.



Kolejne prowokacje bardzo prawdopodobne. https://t.co/2UHfqFFXpp

Прикордонна криза

Надзвичайний стан в прикордонній з Білоруссю зоні, тобто в частині Підляського і Люблінського воєводств, діє з 2 вересня. Введений на 30 днів. Він охоплює 183 міста (115 в Підляському воєводстві і 68 в Люблінському воєводстві).

У вівторок уряд Польші вирішив звернутися до президента з проханням продовжити надзвичайний стан на 60 днів. Глава Бюро національної безпеки Павло Солох оголосив в середу, що президент Анджей Дуда погодився з пропозицією Ради міністрів і в середу звернеться до Сейму з проханням продовжити надзвичайний стан на 60 днів.

Додамо

Криза на польсько-білоруському кордоні триває з початку серпня. Режим Олександра Лукашенка направляє мігрантів з країн Близького Сходу до кордонів з Польщею і Литвою. Мінськ своїми діями дестабілізує ситуацію в сусідніх з Білоруссю країнах.