Польские военные опубликовали фото мигрантов в белорусской форме на границе: говорят, Минск готовит новые провокации

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Белорусские службы выдают форму иностранцам, что бродят у границ с Польшей. Соответствующие фото появились в Twitter пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, информирует УНН. 

Цитата

"Лукашенко цинично использует мигрантов для дестабилизации Польши, Литвы и Латвии. Последняя информация от пограничников указывает на то, что белорусы сдают форму мигрантам в Уснарзе. Вполне вероятны новые провокации", - предупредил Жарин.

Детали

Жарин добавил к своему посту твит Пограничной службы Польши.

Łukaszenka wykorzystuje cynicznie migrantów do destabilizowania Polski, Litwy i Łotwy.

Ost. informacje @Straz_Graniczna wskazują, że Białorusini przekazują migrantom w Usnarzu mundury.

Kolejne prowokacje bardzo prawdopodobne. https://t.co/2UHfqFFXpp

- Stanisław Żaryn (@StZaryn) September 29, 2021

Пограничный кризис

Чрезвычайное положение в приграничной с Беларусью зоне, то есть в части Подляского и Люблинского воеводств, действует со 2 сентября. Введено на 30 дней. Оно охватывает 183 города (115 в Подляшском воеводстве и 68 в Люблинском воеводстве).

Во вторник правительство Польши решило обратиться к президенту с просьбой продлить чрезвычайное положение на 60 дней. Глава Бюро национальной безопасности Павел Солох объявил в среду, что президент Дуда согласился с предложением Совета министров и в среду обратится в Сейм с просьбой продлить чрезвычайное положение на 60 дней.

Добавим

Кризис на польско-белорусской границе длится с начала августа. Режим Александра Лукашенко направляет мигрантов из стран Ближнего Востока до границ с Польшей и Литвой. Минск своими действиями дестабилизирует ситуацию в соседних с Беларусью странах.

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