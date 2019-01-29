Польські правоохоронці затримали колишнього співробітника керівника "Укравтодору"

"Сайт wPolityce.pl повідомляє, що серед затриманих Центральним Антикорупційним бюро у справі компанії Lotos є колишній співробітник шефа "Укравтодору" Славоміра Новака. Йдеться про Томаша С. – колишнього міського депутата міста Ґданськ та президента волейбольного клубу Atom Trefl Сопот", - йдеться в повідомленні.

Як повідомило Антикорупційне бюро, функціонери Центрального антикорупційного бюро – представництва у Ґданську затримали чотирьох осіб у зв’язку зі слідством, яке стосується спричинення значних збитків нафтовій компанії - Grupa Lotos А.Т.

У ході провадження було встановлено, що представники компанії - Grupa Lotos А.Т. підписали фіктивний договір на консалтингові послуги.

"Все вказує на те, що договір справді мав на меті лише вивести кошти з фірми", - повідомила установа Польщі, яке несе відповідальність за боротьбу з корупцією.

Нагадаємо, голова слідчої комісії польського парламенту з питань податку ПДВ депутат Марцін Горала повідомив, що до прокуратури буде подано повідомлення про можливість вчинення злочину у сфері службової діяльності колишнім шефом адміністрації прем’єра, а нині очільником "Укравтодору" - Славоміром Новаком.