Польские правоохранители задержали бывшего сотрудника руководителя "Укравтодора"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего сотрудника и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака по делу о финансовых махинациях. Об этом сообщило Польское радио, передает УНН.
"Сайт wPolityce.pl сообщает, что среди задержанных Центральным антикоррупционным бюро в деле компании Lotos является бывший сотрудник шефа "Укравтодора" Славомира Новака. Речь идет о Томаше С. - бывшем городском депутате города Гданьск и президента волейбольного клуба Atom Trefl Сопот", - говорится в сообщении.
Как сообщило Антикоррупционное бюро, функционеры Центрального антикоррупционного бюро - представительства в Гданьске задержали четырех человек в связи со следствием, которое касается причинения значительного ущерба нефтяной компании - Grupa Lotos А.Т.
В ходе производства было установлено, что представители компании - Grupa Lotos А.Т. подписали фиктивный договор на консалтинговые услуги.
"Все указывает на то, что договор действительно имел целью лишь вывести средства из компании", - сообщило учреждение Польши, которое несет ответственность за борьбу с коррупцией.
Напомним, глава следственной комиссии польского парламента по вопросам налога НДС депутат Марцин Горала сообщил, что в прокуратуру будет подано сообщение о возможности совершения преступления в сфере служебной деятельности бывшим шефом администрации премьера, а ныне главой "Укравтодора" - Славомиром Новаком.