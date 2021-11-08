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Польське МОЗ уточнило закон про аборти після протестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров'я Польщі в неділю, 7 листопада, опублікувало інструкції для лікарів, які описують ситуації, в яких проведення аборту вважається допустимим. Напередодні по всій країні пройшли масові демонстрації на згадку про вагітну жінку з вадами плода, яка померла в лікарні міста Пщини, передає УНН із посиланням на DW.

Польське МОЗ уточнило закон про аборти після протестів

Деталі

30-річну Ізабеллу госпіталізували після того, як у неї відійшли води на 22 тижні вагітності. Як заявила адвокат її сім’ї, у лікарні “лікарі чекали смерті плода”. У результаті пацієнтка померла від септичного шоку.

Сьогодні у Польщі діє закон, за яким переривати вагітність за наявності у дитини вад розвитку заборонено.

Коли у Польщі можна робити аборт

В інструкціях МОЗ Польщі, опублікованих 7 листопада, зазначено, що переривання вагітності можливе, коли воно загрожує життю чи здоров’ю матері. У документі йдеться, зокрема: “Наголошується, що лікарям не варто боятися приймати необхідні рішення, що ґрунтуються на їхньому досвіді та медичних пізнаннях”.

У випадку Ізабелли лікарі зволікали з абортом попри те, що у вагітної було недостатньо навколоплідних вод, щоб у дитини був шанс вижити. Саме ця ситуація — дії лікарів у разі нестачі навколоплідних вод — особливо обговорюється в інструкціях МОЗ.

Повідомляється, що лікарів, які спостерігали Ізабеллу, тимчасово відсторонили від роботи. Розслідуванням смерті пацієнтки займається зараз прокуратура.

Акції на згадку про померлу вагітну

6 листопада по всій Польщі відбулися масові протести з вимогою змінити чинне законодавство у сфері абортів. Деякі правозахисники вважають, що польські лікарі побоюються переривати вагітність у своїх пацієнток через існуючу правову ситуацію.

До жовтня 2020 року, за чинними в Польщі законами, робити аборт дозволялося, якщо вагітність стала наслідком згвалтування, якщо вона загрожувала здоров’ю чи життю матері і якщо у дитини були серйозні вади розвитку. Згодом Конституційний суд ухвалив, що наявність у дитини вад розвитку не є поважною причиною для переривання вагітності.

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