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Польська опозиція призупинила блокування зали нижньої палати парламенту

Польська опозиція призупинила блокування зали нижньої палати парламенту

Київ • УНН

 • 11708 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Опозиція заявила про часткове досягнення мети протесту та закликала президента Польщі не підписувати ухвалений бюджет на 2017 рік, передає УНН з посиланням на DW.

Після майже місячного блокування роботи нижньої палати польського парламенту, Сейму, опозиція в четвер, 12 січня, призупинила акцію протесту. Про це заявив лідер правоцентристської ліберальної партії “Громадянська платформа” Гжегож Схетина.

“Це завершення одного етапу та початок нового,” — наголосив Г.Схетина, якого цитує агентство AFP. Він зазначив, що відмова правлячої націонал-консервативної партії “Право і справедливість” (ПіС) від намірів обмежити роботу журналістів у парламенті означає часткове досягнення мети протесту.

При цьому він також закликав президента країни Анджея Дуду не підписувати бюджет на цей рік, який напередодні схвалила верхня палата парламенту — Сенат.

Попри звершення блокування трибуни Сейм відновить свою роботу лише 25 січня, заявив спікер парламенту Марек Кухчинський. Нагадаємо, Сейм мав відновити роботу напередодні, однак спікер лише відкрив засідання і одразу переніс його на 12 січня.

Польська опозиція займала залу засідань Сейму з 16 грудня, вимагаючи повторного голосування щодо держбюджету 2017 року. Тоді ПіС організувала голосування за бюджет в іншому залі, опозиціонерів на засідання не допустили. Натомість представники правлячої партії переконують, що ухвалення бюджету було легітимним. Протест опозиції початково спричинили наміри ПіС обмежити роботу журналістів у парламенті.

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