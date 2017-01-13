Польская оппозиция приостановила блокирование зала правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Оппозиция заявила о частичном достижения цели протеста и призвала президента Польши не подписывать принятый бюджет на 2017 год, передает УНН со ссылкой на DW.
После почти месячного блокирования работы нижней палаты польского парламента, Сейма, оппозиция в четверг, 12 января, приостановила акцию протеста. Об этом заявил лидер правоцентристской либеральной партии "Гражданская платформа" Схетына.
"Это завершение одного этапа и начало нового", - отметил Г.Схетина, которого цитирует агентство AFP. Он отметил, что отказ правящей национал-консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС) от намерений ограничить работу журналистов в парламенте означает частичное достижение цели протеста.
При этом он также призвал президента страны Анджея Дуду не подписывать бюджет на этот год, который накануне одобрил верхняя палата парламента - Сенат.
Несмотря на завершение блокирования трибуны Сейм возобновит свою работу только 25 января, заявил спикер парламента Марек Кухчинський. Напомним, Сейм должен был возобновить работу накануне, однако спикер только открыл заседание и сразу перенес его на 12 января.
Польская оппозиция занимала зала заседаний Сейма с 16 декабря, требуя повторного голосования по госбюджету 2017 года. Тогда ПиС организовала голосование за бюджет в другом зале, оппозиционеров на заседание не допустили. А представители правящей партии утверждают, что принятие бюджета было легитимным. Протест оппозиции изначально вызвали намерения ПиС ограничить работу журналистов в парламенте.