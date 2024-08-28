Польща затвердила проєкт бюджету з рекордними витратами на оборону у майже 5% ВВП

Уряд Польщі затвердив проєкт бюджету на наступний рік з рекордними витратами на оборону, що становлять майже 187 мільярдів злотих (близько 48 мільярдів доларів - ред.). Про це пише УНН з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

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Як заявив сам Туск, наступного року Польща прагне рекордно збільшити витратити на власну оборону.

Ми підготували бюджет будови та сили. Ми будемо будувати енергетичну безпеку. Ми прийняли рішення теж про рекордно високі видатки на оборону. Йдеться про понад 186 млрд злотих, і це більше, порівняно з 2024 роком, який і так був рекордним. На систему охорони здоров’я ми виділили понад 220 млрд злотих

Своєю чергою міністр фінансів Польщі Анджей Доманський підкреслив, що в наступному році витрати на оборону в Польщі становитимуть 4,7% ВВП країни.

Бюджет на 2025 рік – це бюджет, який передбачає значне збільшення витрат на оборону. Наступного року на безпеку плануємо витратити майже 187 мільярдів злотих, або 4,7% ВВП