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Польща затвердила проєкт бюджету з рекордними витратами на оборону у майже 5% ВВП

Польща затвердила проєкт бюджету з рекордними витратами на оборону у майже 5% ВВП

Київ • УНН

 • 15202 перегляди

Уряд Польщі схвалив проєкт бюджету на 2025 рік з витратами на оборону близько 48 млрд доларів. Це становитиме 4,7% ВВП країни, що є рекордним показником для Польщі.

Уряд Польщі затвердив проєкт бюджету на наступний рік з рекордними витратами на оборону, що становлять майже 187 мільярдів злотих (близько 48 мільярдів доларів - ред.). Про це пише УНН з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Деталі

Як заявив сам Туск, наступного року Польща прагне рекордно збільшити витратити на власну оборону.

Ми підготували бюджет будови та сили. Ми будемо будувати енергетичну безпеку. Ми прийняли рішення теж про рекордно високі видатки на оборону. Йдеться про понад 186 млрд злотих, і це більше, порівняно з 2024 роком, який і так був рекордним. На систему охорони здоров’я ми виділили понад 220 млрд злотих

- заявив Туск в X.

Своєю чергою міністр фінансів Польщі Анджей Доманський підкреслив, що в наступному році витрати на оборону в Польщі становитимуть 4,7% ВВП країни.

Бюджет на 2025 рік – це бюджет, який передбачає значне збільшення витрат на оборону. Наступного року на безпеку плануємо витратити майже 187 мільярдів злотих, або 4,7% ВВП

- розповів Доманський. 

Доповнення

Тепер проєкт бюджету піде до Ради соціального діалогу, а потім до Сейму. Уряд має підготувати бюджет на новий рік і подати його до парламенту до 30 вересня.

Нагадаємо

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав союзників по НАТО збільшити оборонні витрати для захисту цінностей Альянсу в "нову і небезпечну епоху".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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