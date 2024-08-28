Польша утвердила проект бюджета с рекордными расходами на оборону в почти 5% ВВП

Правительство Польши утвердило проект бюджета на следующий год с рекордными расходами на оборону, которые составляют почти 187 миллиардов злотых (около 48 миллиардов долларов - ред.). Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска.

Детали

Как заявил сам Туск, в следующем году Польша стремится рекордно увеличить расходы на собственную оборону.

Мы подготовили бюджет строения и силы. Мы будем строить энергетическую безопасность. Мы приняли решение тоже о рекордно высоких расходах на оборону. Речь идет о более 186 млрд злотых, и это больше по сравнению с 2024 годом, который и так был рекордным. На систему здравоохранения мы выделили более 220 млрд злотых - заявил Туск в X.

В свою очередь министр финансов Польши Анджей Доманский подчеркнул, что в следующем году расходы на оборону в Польше составят 4,7% ВВП страны.

Бюджет на 2025 год - это бюджет, который предусматривает значительное увеличение расходов на оборону. В следующем году на безопасность планируем потратить почти 187 миллиардов злотых, или 4,7% ВВП - рассказал Доманский.

Дополнение

Теперь проект бюджета пойдет в Совет социального диалога, а затем в Сейм. Правительство должно подготовить бюджет на новый год и подать его в парламент до 30 сентября.

Напомним

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал союзников по НАТО увеличить оборонные расходы для защиты ценностей Альянса в "новую и опасную эпоху".